Covid-19 en Chine : grâce à une nouvelle méthodologie, le nombre de morts n'augmente plus

En effet, les statistiques risquent de sous-évaluer la situation. "Après une infection par le variant Omicron, la principale cause de décès (des patients) sont des maladies sous-jacentes. (...) Seul un petit nombre meurent directement d'une insuffisance respiratoire causée par le Covid", selon Wang Guiqiang, un responsable de la santé de Pékin, cité par l'AFP. Selon les chiffres officiels, seuls 7 patients sont morts du Covid depuis la levée des restrictions début décembre. Et 5242 depuis le début de l'épidémie, contre 1 million aux États-Unis ou 1,99 million en Europe.

Peu immunisés naturellement à cause du "zéro covid" et insuffisamment protégés par la vaccination, les Chinois risquent d'affronter des semaines difficiles, avec une reprise spectaculaire de l'épidémie. Certains hôpitaux sont débordés, comme

le suggère cette vidéo largement partagée sur Twitter, tandis que les médicaments anti-grippaux sont plus difficiles à trouver dans les pharmacies, à cause de la demande en augmentation. Dans des prévisions actualisées, des chercheurs américains anticipent même jusqu'à un million de morts d'ici à la fin 2023, partant du principe qu'au moins 29.000 personnes sont décédées depuis l'apparition du virus en Chine.