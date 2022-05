Covid-19 en Chine : les restrictions font chuter la consommation et bondir le chômage

La Chine tourne plus que jamais au ralenti. Sur fond de flambée épidémique, Pékin a dévoilé, lundi 16 mai, ses pires performances économiques depuis l'apparition du Covid-19. L'intensification des mesures sanitaires, avec le confinement à la hâte de Shanghai et de ses 25 millions d'habitants, sape la consommation et paralyse les chaînes d'approvisionnement, au moment où la capitale pékinoise met sous cloche plusieurs de ses quartiers, après un rebond de cas positifs.

Principal indicateur des dépenses des ménages, les ventes de détail ont enregistré, en avril, un repli de 11,1% sur un an, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS). Il s'agit du second mois de baisse d'affilée, après un mois de mars à -3,5%. La crainte de confinements et les fermetures des lieux publics ainsi que des commerces non essentiels fragilisent l'activité. Alors que les analystes anticipaient un ralentissement (+0,5%), avec la mise à l'arrêt de Shanghai, capitale économique, la production industrielle s'est affichée en recul de 2,9% sur un an, contre une progression de 5% en mars.