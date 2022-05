Covid-19 en Chine : un test PCR tous les deux jours pour les 99 millions d’habitants du Henan

La Chine a décidément plus d'un tour dans son sac pour contrer une flambée épidémique qui n'infléchit toujours pas dans son pays. Ce lundi 23 mai, le gouvernement communiste a décidé d'imposer aux 99 millions d'habitants de sa province du Henan, l'une des plus peuplées de Chine, un test PCR toutes les 48 heures. Le week-end dernier, en pleine nuit, plus de 13.000 Pékinois avaient déjà été envoyés de force en quarantaine après la découverte d'une vingtaine de cas de contamination.