Covid-19 : l'Union européenne propose d'offrir des vaccins à la Chine

Cette offre ferait partie d'un ensemble de mesures plus globales prises à l'échelle européenne. Plusieurs pays, dont la France, l'Italie et l'Espagne, ont adopté des mesures visant les voyageurs en provenance du pays. Mais l'Europe réfléchit à prendre des mesures qui s'appliqueraient aux Vingt-Sept. Ce mardi, l'"écrasante majorité" des pays de l'UE se sont ainsi prononcés en faveur de tests Covid systématiques pour les voyageurs en provenance de Chine avant leur départ pour l'Europe, a annoncé un porte-parole de la Commission européenne.

D'autres dispositions - imposer le port du masque aux passagers de Chine, renforcer le contrôle des eaux usées des avions et effectuer des tests avec séquençage génomique, dans les aéroports d'arrivée, en vue d'identifier d'éventuels nouveaux variants - ont également été examinées par les experts sanitaires européens. "Ces mesures devraient être ciblées sur les vols et les aéroports les plus appropriés et être mises en œuvre de manière coordonnée (à travers l'UE) pour garantir leur efficacité", souligne l'exécutif européen.

Une réunion de l'IPCR, constitué d'un panel d'experts des Vingt-Sept et de la Commission et visant à organiser une réaction rapide de l'UE dans les situations de crise en soumettant aux États des recommandations, prévue mercredi, permettra de trancher l'ensemble de ces questions.