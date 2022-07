Variole du singe : premier décès d'un patient hors d'Afrique, au Brésil

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 18.000 cas de variole du singe ont été détectés dans le monde depuis début mai, en dehors des zones endémiques en Afrique. Si la maladie a déjà été signalée dans 78 pays, 70% des cas sont concentrés en Europe, et 25% dans les Amériques. En France, l'épidémie poursuit sa progression, notamment en Île-de-France, où on enregistre 60 à 70 nouveaux cas par jour.