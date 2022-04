La reine d'Angleterre révèle s'être sentie "épuisée" après avoir attrapé le Covid-19

À la fin de la rencontre avec les soignants, Elizabeth II a discuté avec l'équipe de construction ayant mis sur pied, en quelques semaines, l'unité de soin pour faire face à l'augmentation du nombre de malades. "C'est intéressant, quand il y a quelque chose de vital, tout le monde travaille ensemble. C'est merveilleux, n'est-ce pas ?", a-t-elle dit.

Le personnel du système de santé publique britannique, le NHS, a été mis sous pression pendant la pandémie, entre longues gardes, équipements étouffants et risque d'attraper le virus et de contaminer sa famille. Quelque 33.000 employés médicaux du NHS ont démissionné entre juillet et septembre 2021, dont près de 7000 en quête d'un meilleur équilibre de vie, selon des statistiques officielles. C'est près du double du dernier trimestre 2019, juste avant la pandémie.