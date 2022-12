Un million de morts en Chine à cause du Covid : d’où vient ce chiffre ?

Pour ses modélisations, l'Institut de métrologie sanitaire et d'évaluation part du principe que le bilan donné en Chine est sous-évalué, avec seulement 5237 personnes officiellement mortes du virus depuis fin 2019. Les chercheurs de Washington, eux, en comptent plutôt 29.000. Pour prédire un tel niveau de mortalité l’année prochaine, ils se sont appuyés sur une récente épidémie du variant Omicron à Hong Kong. Par ailleurs, l’institut ne se concentre pas que sur la Chine et projette dans le monde entier 18,5 millions de décès d’ici au 1er avril 2023 en incluant les décès non signalés.

D’autres scénarios sont encore plus pessimistes. L’épidémiologiste Eric Feigl-Ding relaye ainsi une étude d’Airfinity, une société d’analyse de données de santé, qui anticipe jusqu'à 2,1 millions de morts provoqués par le covid en cas d’abandon du zéro covid. Alors, de telles projections sont-elles fiables ? Une chose est sûre, la population chinoise n’est pas suffisamment immunisée face au virus, qui redouble d’intensité. Un manque de protection à cause du zéro covid lui-même, qui a causé trop d’infections et de la faible couverture vaccinale. Environ 40% des Chinois âgés de plus de 80 ans ont reçu une dose de rappel, contre 57% de la population, des seuils trop peu élevés pour bâtir une immunité collective.