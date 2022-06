"Épouvantable" : le Prince Charles consterné par la décision du Royaume-Uni d'expulser les migrants illégaux au Rwanda

Cette politique d’exclusion a été introduite en Angleterre à la fin du mois d’avril pour décourager toutes les personnes souhaitant traverser la Manche depuis le nord de la France. Plus de 10000 personnes ont effectué ce trajet depuis le début de l’année 2022. Un premier vol transportant une trentaine de demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni est prévu ce mardi 14 juin. Selon l'organisation Care4Calais, 35 Soudanais, 18 Syriens, 14 Iraniens, 11 Égyptiens mais aussi 9 Afghans ayant fui les talibans font partie des plus de 130 demandeurs d'asile qui se sont vus notifier leur possible départ.