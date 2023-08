Assassinat d'un candidat à la présidentielle en Équateur : raid policier massif dans la prison d'un chef de gang

Les forces de l'ordre sont entrées dans l'établissement à l'aube, à bord de véhicules blindés, dans la prison Numéro 8 de Guayaquil, dans le sud-ouest de l'Équateur, où le chef du gang le plus puissant du pays purge sa peine depuis 2011.

Dans un tweet publié samedi, le président équatorien, Guillermo Lasso, a prévenu la population qu'un contingent de policiers et de militaires était entré dans le centre pénitentiaire pour y "tenir un registre des armes, munitions et explosifs". La police a par ailleurs saisi d'autres objets, comme des réfrigérateurs et d'onéreuses bouteilles de champagne.