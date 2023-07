Équateur : des dizaines de touristes restent bloqués dans un téléphérique touristique

Panique du côté de l'un des téléphériques les plus impressionnants au monde. Plus de 80 personnes ont été bloquées, jeudi 7 juillet, dans plusieurs cabines de l'installation de Quito suite à un dégât matériel, a indiqué la mairie de capitale équatorienne, sans faire état de victimes. "Des interventions ont lieu sur les cabines, quelque 78 personnes sont bloquées et 11 ont été secourues", a déclaré la municipalité sur son compte Twitter.