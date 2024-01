Équateur : la famille de Fito, redouté chef de gang en fuite, expulsée d'Argentine

Les autorités argentines ont annoncé vendredi l'expulsion des proches d'Adolfo Macias - alias "Fito" -, chef du gang de Los Choneros, actuellement en fuite. Son évasion a engendré une grave crise sécuritaire en Équateur.

Des mesures de précaution exemplaires. Quelques jours après l'évasion du redouté chef de gang équatorien Adolfo Macias, sa femme et ses enfants ont été appréhendés en Argentine. Inda Mariela Peñarrieta, 48 ans, et les enfants du couple âgés de 21 ans, 12 ans et 4 ans, ont été arrêtés à Cordoba (centre), a indiqué la ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich. Ils ont ensuite été placés dans un avion de l'armée de l'air, direction Quito (Équateur). "Nous sommes fiers que l'Argentine soit un territoire hostile pour l'installation d'une bande de trafiquants de drogue", a ajouté la dirigeante.

Ces quatre proches de "Fito", et d'autres membres de son clan, étaient venus s'installer dans un quartier huppé le 5 janvier, a précisé la ministre. En revanche, elle n'a pas détaillé les motifs ayant conduit à leur expulsion, mais assuré "qu'une décision des Services des Migrations a suspendu leur résidence temporaire, et rendu possible (cette initiative)". De leur côté, les autorités équatoriennes n'ont, pour l'heure, fait aucun commentaire.

"Fito" toujours introuvable

Selon le site d'information équatorien Primicias, Inda Mariela Peñarrieta est passée en six ans d'infirmière à richissime femme d'affaires. Elle a fait l'objet d'une enquête en 2020 pour blanchiment d'argent, fraude fiscale et enrichissement privé injustifié mais n'a pas été poursuivie. Le parquet enquête sur l'impartialité des trois juges en charge de l'enquête. Par ailleurs, elle aurait été poursuivie pour crime organisé, association de malfaiteurs, meurtre, port d'armes et vol, en compagnie de ses deux frères et deux membres de la famille du chef du gang de Los Choneros.

Pour rappel, Adolfo Macias est devenu l'homme le plus recherché d'Équateur après son évasion d'une prison de Guayaquil (sud-ouest). Malgré les importants moyens, il se trouve toujours en cavale. Vendredi, le président équatorien Daniel Noboa a estimé "possible" qu'il se trouve en Colombie voisine et a "demandé au président (Gustavo) Petro d'activer des recherches intenses". Ce coup de force a été suivi de multiples mutineries dans les prisons de tout les pays et a donné lieu à des scènes de violences déclenchées dans les rues par les gangs. Plus de 20.000 militaires ont été mobilisés pour rétablir l'ordre, l'état de guerre ayant également été déclenché.