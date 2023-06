Équateur : après s'être réveillée lors de sa veillée funèbre, elle meurt quelques jours plus tard

Selon la presse locale, la septuagénaire pourrait avoir été touchée par une catalepsie, une forme de paralysie : un trouble nerveux soudain, qui rend les muscles rigides et immobiles, empêchant complètement le patient de se mouvoir et lui faisant perdre ses sensations. Mais l'hypothèse n'a toujours pas été confirmée par les autorités sanitaires. En attendant d'en savoir plus, la dépouille de Bella Montoya a été rapportée au funérarium où elle s'était réveillée la première fois. Son fils a précisé qu'elle serait enterrée dans un cimetière public.