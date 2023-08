Équateur : un candidat à la présidentielle assassiné après un meeting

Le principal journal local, El Universo, a affirmé que le candidat avait été assassiné "selon la méthode des sicarios (tueurs à gages), avec trois balles dans la tête". Le médecin Carlos Figueroa, un ami de la victime présent sur les lieux au moment de l'assassinat, a indiqué à la presse qu'il avait entendu une trentaine de coups de feu. "Ils lui ont tendu une embuscade à l'extérieur" de la salle dans laquelle il tenait son meeting, a-t-il expliqué. "Certains (des témoins) ont cru à des feux d'artifice."

"Je suis indigné et choqué par l'assassinat du candidat à la présidence Fernando Villavicencio", a réagi le président Guillermo Lasso. "Je vous assure que ce crime ne restera pas impuni. Le crime organisé est allé très loin, mais tout le poids de la loi s'abattra sur lui." Le chef de l'État a convoqué en urgence, mercredi soir, une réunion des hauts responsables de la sécurité et d'institutions publiques, telles que la Cour nationale de justice, plus haute juridiction du pays. L'état d'urgence a été déclaré, mais la date des élections est maintenue au 20 août.