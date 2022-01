Équateur : une fuite de pétrole "de grande ampleur" menace une partie de la jungle amazonienne

Sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit des litres de pétrole se déverser sur la végétation de la forêt amazonienne. Et pour cause, de fortes pluies ont provoqué vendredi des glissements de terrain et des chutes de pierres entrainant la rupture d'un oléoduc de transport de pétrole brut en Équateur dans la zone de Piedra Fina, au cœur de la jungle.

Dimanche, les autorités tentaient de contenir l'importante fuite qui menace de polluer une rivière, ont indiqué des sources concordantes. À ce jour, ni le gouvernement ni l'OCP n'ont indiqué la quantité de pétrole déversée dans la nature.