Érable de Sycamore Gap : nouvelle arrestation après le tronçonnage de l'arbre mythique au Royaume-Uni

Un bandeau déployé par la police pour interdire l'accès au site, des experts munis de gants et de masques, penchés sur... une souche et un arbre découpé, étendu sur le sol. Au Royaume-Uni, les forces de l'ordre passent au crible une scène de crime insolite: l'abattage de l'un des arbres les plus célèbres du pays, mondialement connu, pour avoir été élu "arbre anglais de l'année" lors d'un concours organisé par le Woodland Trust en 2016 et apparaissant dans le film Robin des Bois : le prince des voleurs (1991).

Et deux jours après la sombre découverte, les investigations progressent : un homme d'une soixantaine d'années a été arrêté vendredi soir dans le cadre de l'enquête, a annoncé la police locale, qui avait libéré plus tôt dans la journée un adolescent de 16 ans.

Cet arbre de Sycamore Gap, isolé entre deux collines dans un paysage spectaculaire du nord de l'Angleterre, était "tombé dans la nuit" de mercredi à jeudi, "délibérément abattu" selon l'Autorité du parc national du Northumberland, une annonce qui avait déclenché une vague de tristesse et de colère dans le pays. Prenant l'affaire "au sérieux", la police de Northumbrie enquête sur cet "acte de vandalisme délibéré". Elle a indiqué vendredi dans la soirée avoir arrêté un "homme sexagénaire en relation avec l'incident" et l'avoir placé en garde à vue, selon la presse britannique. Un adolescent de 16 ans, arrêté jeudi et soupçonné de "dégradations", avait lui été remis en liberté vendredi matin "en attendant la suite des investigations".