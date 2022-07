Éruption à La Palma : sept mois après, les touristes reviennent sur les flancs du volcan

Après une heure de marche, on atteint le point d’observation le plus proche du cratère. De là, on contemple un paysage de désolation : l’éruption a durablement transformé le paysage de La Palma et le quotidien de ses habitants. De larges bandes de cendres et de lave semblent éventrer les champs agricoles, des toits de maisons émergent de loin en loin, là où se tenaient auparavant un village ou un hameau. Partout sur l’île, des équipes s’emploient à déblayer les cendres du volcan pour libérer en priorité des routes, des maisons, des cultures. Une tâche immense qui dure déjà depuis des mois, et qui semble sans fin.