Espace : comment les débris d'une mission SpaceX ont terminé dans un ranch australien

Pour Brad Tucker, les débris pourraient provenir d'une capsule Dragon qui avait emmené quatre astronautes sur l'ISS 20 mois plus tôt. Largués dans l'espace, ces fragments seraient restés en orbite depuis. Plusieurs objets non identifiés, traversant le ciel comme des étoiles filantes, avaient d'ailleurs été observés le 9 juillet dernier, par des internautes australiens interloqués. C'est environ trois semaines plus tard que les éleveurs de Nouvelles-Galles du Sud ont découvert les débris, par hasard, sur leurs immenses propriétés.