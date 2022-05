Espace : l'astronaute Samantha Cristoforetti réalise le premier TikTok à bord de l'ISS

Avant de devenir la première commandante européenne de l'ISS, Samantha Cristoforetti a d'ores et déjà marqué de son empreinte l'histoire de la conquête spatiale. L'astronaute d'origine italienne a, en effet, publié ce vendredi 6 mai, le premier TiKTok filmé depuis la station spatiale internationale. Elle a rejoint la station, le 28 avril dernier, à l'occasion du lancement de la mission "Minerva".

"De retour dans la station internationale", commence-t-elle sobrement dans le TiKTok publié vendredi. Et pour cause, Samantha Cristoforetti s'était déjà envolée vers l'ISS en 2014, lors d'une précédente mission. Dès les premières secondes de sa vidéo, longue d'une minute et 30 secondes, la femme de 45 ans veut être "ton ami astronaute sur TikTok". Dans un second temps, la scientifique revient sur ses derniers instants sur Terre, avant le décollage de la fusée SpaceX qui l'a emmenée à bord de la station en orbite.

"La nuit du décollage était spectaculaire", assure-t-elle dans la vidéo postée. Elle avoue que le "dernier 'au revoir'" à ses proches a été "émouvant". Samantha Cristoforetti explique ensuite comment, s'est déroulé le vol : passage du point de l'apesanteur, relai avec les astronautes de l'ancien équipage, etc. Popularisé notamment par le passage de Thomas Pesquet, l'Italienne se filme elle-même dans plusieurs endroits de la station spatiale internationale.