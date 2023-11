SpaceX : le décollage de la méga-fusée Starship repoussé à samedi

Des problèmes techniques ont contraint SpaceX à décaler le décollage de sa fusée Starship. Ce deuxième vol d'essai sera scruté de près par la Nasa, qui compte sur ce vaisseau pour ses prochaines missions sur la Lune.

Le décollage de Starship repoussé. Le deuxième lancement de la plus grande et plus puissante fusée jamais construite aura lieu samedi, a annoncé jeudi Elon Musk. Le patron de l'entreprise américaine SpaceX a invoqué des problèmes techniques pour justifier ce retard.

Elon Musk a expliqué sur son réseau social X qu'une pièce permettant d'ajuster et de stabiliser les deux étages de la fusée pendant leur phase de descente, afin qu'ils puissent atterrir au bon endroit et être ultérieurement réutilisés, doit être remplacée.

Un "déluge" d'eau pour éviter un nouvel accident

Le 20 avril, Starship avait décollé pour la première fois dans sa configuration complète. Mais plusieurs moteurs n'avaient pas fonctionné, et SpaceX avait volontairement fait exploser la fusée au bout de quatre minutes. La fusée s'était désintégrée en une boule de feu et s'était écrasée dans le golfe du Mexique, projetant un nuage de poussière au-dessus d'une ville située à plusieurs kilomètres de là.

En sept mois, les ingénieurs ont ainsi reconstruit l'aire de lancement, et un système de "déluge" d'eau a été installé et testé. Ces trombes d'eau déversées au moment de l'allumage des moteurs doivent atténuer les ondes acoustiques, limitant les vibrations.

Sur le long terme, SpaceX envisage d'utiliser Starship, la fusée la plus puissante jamais construite, pour atteindre la planète Mars. Mais avant, la Nasa attend de SpaceX qu'elle lui livre une version modifiée de l'engin pour lui permettre d'atterrir sur la Lune dans le cadre de ses missions Artémis.