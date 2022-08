Retour des Américains sur la Lune : la Nasa dévoile 13 points d'atterrissage potentiels

Le point commun entre ces sites ? Leur localisation, très proche du pôle sud de la Lune, "à moins de six degrés de latitude" de celui-ci, précise l'agence. Cette zone "contient des régions ombragées en permanence, riches en ressources et en terrain inexploré par l'homme", détaille la Nasa. Une "zone sans compromis", où l'on trouve "certaines des parties les plus anciennes de la Lune", et des matériaux jamais étudiés par l'être humain. L'équipage devra, entre autres, étudier le sol lunaire pour en savoir plus sur la répartition et la composition de la glace d'eau au pôle sud.