Espace Schengen : la Croatie entre dans l’accord, la Bulgarie et la Roumanie recalées

En revanche, la Roumanie et la Bulgarie se sont heurtées à un refus de la part des ministres de l’Intérieur européens. Gerhard Karner, ministre autrichien de l’Intérieur et de droite, a posé son veto sur l’arrivée de ces deux pays au sein de l’accord. "Je voterai aujourd'hui contre l'élargissement de Schengen à la Roumanie et la Bulgarie", a notamment annoncé le ministre, qui redoute une arrivée massive de migrants avec l’ouverture des frontières.

Les Pays-Bas se sont également opposés à l’entrée de la Bulgarie dans Schengen par le biais de leur ministre de la Migration, Eric van der Burg. Ce dernier, en faveur des candidatures croates et roumaines, avait quelques inquiétudes sur "la corruption et les droits humains" en Roumanie.