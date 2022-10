SpaceX : malgré la guerre en Ukraine, une cosmonaute russe s'envole à bord d'une fusée américaine

L'équipage, baptisé "Crew-5", est également composé d'autres cosmonautes, de diverses nationalités : le Japonais Koichi Wakata et les Américains Josh Cassada et Nicole Mann. Cette dernière devient d'ailleurs la première Amérindienne à se rendre dans l'espace. Il y a deux semaines seulement, c'est un Américain qui avait décollé pour l'ISS à bord d'une fusée russe Soyouz. En effet, malgré la situation actuelle, le programme d'échange d'astronautes, prévu de longue date, a été maintenu entre les deux pays. Le but ? Assurer le fonctionnement de l'ISS, l'un des rares sujets de coopération entre les États-Unis et la Russie.