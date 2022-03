Un équipage russe rejoint l'ISS, station sous tensions sur fond de guerre en Ukraine

Jusqu'alors, les cosmonautes déjà à bord - parmi lesquels figurait, il y a quelques mois, le Français Thomas Pesquet - ont évité d'amener le sujet de la guerre en Ukraine dans la station, un conflit qui a déjà fait des milliers de morts et provoqué une des plus importantes crises de réfugiés en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. Amorcée à la chute du bloc soviétique, la coopération spatiale entre Russes et Occidentaux était déjà l'un des rares domaines à être plutôt épargné des sanctions décrétées contre Moscou après l'annexion, en 2014, de la péninsule ukrainienne de Crimée. Mais l'avenir de l'ISS pourrait cette fois être sérieusement mis en péril.