Espagne : un avion atterrit en urgence, une quinzaine de passagers s'échappent

28 migrants ont tenté de s’enfuir d’un avion, reliant Casablanca à Istanbul, qui a effectué un atterrissage d’urgence à l’aéroport El Prat, à Barcelone, ce mercredi 7 décembre. En effet, une femme enceinte a déclaré qu’elle était en train de perdre les eaux, c’est cet événement qui a déclaré la procédure d’urgence.

Lorsque l'appareil s'est posé, une ambulance et trois patrouilles de police sont venues évacuer la femme enceinte, mais un groupe de 27 personnes a alors "quitté l'avion et a tenté de s'enfuir", a indiqué une source à la préfecture de Catalogne. Cinq sont retournées spontanément à bord de l'avion et neuf autres, dont la femme enceinte, ont été arrêtées. Un examen à l'hôpital a révélé que cette dernière "n'était pas sur le point d'accoucher, elle a donc été arrêtée pour trouble à l'ordre public", a encore ajouté cette source.