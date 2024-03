Espagne : une procession pour le retour de la pluie... interrompue par la pluie

À Barcelone, les catholiques ont organisé samedi une journée de prière pour que la pluie vienne mettre fin à la longue sécheresse dont souffre la région. Une procession qui a été interrompue par le retour de la pluie.

Leurs prières ont été exaucées. À Barcelone, des catholiques qui avaient organisé des processions pour demander le retour de la pluie ont été à plusieurs reprises interrompus par les intempéries, samedi 9 mars. "Il a commencé de pleuvoir juste quand nous avons commencé la neuvaine (neuf jours de prière, NDLR) et la plus grosse averse semble avoir eu lieu aujourd'hui avec la procession à Barcelone", s'est réjoui Guillem Gottschalk, secrétaire de l'Archiconfrérie du Sang du Christ, qui organisait l'événement.

La pluie intermittente n'a pas découragé les fidèles portant une statue du Christ en croix de cheminer à la tombée du jour dans les rues étroites du centre historique de la grande cité du nord-est de l'Espagne, sous le regard étonné des touristes. Les fidèles ont dû recouvrir la statue de plastique pour la protéger des intempéries.

Il en faudra davantage

La neuvaine qui s'est achevée par cette procession et une messe "semble avoir eu de bons résultats, parce qu'il commence à pleuvoir", s'est également félicitée Nuria Prat, une restauratrice d'art de 59 ans.

Les averses de samedi ne suffiront toutefois pas à compenser la sécheresse historique qui affecte cette région d'Espagne depuis de longs mois. Après plus de trois années de précipitations plus faibles que d'ordinaire, les autorités régionales catalanes ont placé le mois dernier environ six millions de personnes, principalement à Barcelone et ses environs, en situation d'urgence sécheresse. Avec des réserves d'eau à des niveaux critiques (les réservoirs sont à 14,4% de leur capacité), de nouvelles restrictions ont été décidées, en particulier pour l'agriculture, l'élevage et l'industrie.