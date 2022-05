"Seul un oui est un oui" : c'est quoi le "consentement sexuel explicite" voté en Espagne ?

L'autre conséquence visible du projet est la fin de la différenciation entre abus sexuel et agression sexuelle, jusqu'à présent définie selon l'existence ou non d'épisodes de violence ou d'intimidation. Si le texte entre en vigueur, tout comportement sexuel non consenti sera ainsi considéré comme une agression. Le projet de loi propose également d’interdire la publicité qui fait la promotion de la pornographie et crée un délit de harcèlement de rue.

"Aujourd’hui est un grand jour pour toutes les femmes. L’Assemblée a approuvé avec une large majorité la loi "Seul un oui est un oui". Nous le devions à toutes les victimes de violences sexuelles et nous laissons ainsi un meilleur présent et avenir à nos filles, sœurs et amies", a salué sur Twitter Irene Montero, la ministre espagnole de l’Égalité.