L'espace aérien espagnol brièvement fermé à cause de débris d'une fusée chinoise

La fusée Longue Marche 5B (CZ-5B) avait décollé lundi du sud de la Chine pour livrer le dernier module d'une station spatiale chinoise actuellement en construction. Des débris de cette fusée sont tombés dans l'Océan Pacifique à 11h01 heure espagnole, a indiqué le Commandement spatial américain dans un tweet.

L'entrée dans l'atmosphère d'une fusée dégage une immense chaleur et entraîne des frictions, des segments peuvent alors brûler et se désintégrer, mais les plus gros engins, comme la Longue Marche-5B, peuvent ne pas être entièrement détruits. Le risque est alors que leurs débris atterrissent à la surface de la terre et causent des dommages, voire des victimes, même si ce risque est faible, la planète étant recouverte à 70% d'eau.