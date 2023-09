Espagne : des agriculteurs condamnés à de la prison ferme pour avoir pompé de l'eau dans un parc naturel

Doñana, réserve humide de 100.000 hectares de lagunes, de marais, de dunes et de forêt, abrite une biodiversité unique en Europe. Des milliers d'espèces d'animaux, dont certaines sont menacées, mais aussi de plantes, y ont élu domicile. Pour la deuxième année consécutive, la lagune est complètement asséchée. Une conséquence des effets du changement climatique, mais aussi et surtout de l'agriculture intensive et du tourisme dans la région. Auparavant, elle était la seule qui restait inondée, même pendant les étés les plus torrides qui assaillent le sud de l'Espagne.

Un projet de loi controversé du gouvernement régional de droite, qui vise à élargir la zone d'irrigation actuelle en régularisant des centaines d'hectares de cultures illégales de fruits rouges aux abords du parc, pourrait être adopté dans les prochaines semaines. Le gouvernement central espagnol de gauche a annoncé qu'il porterait l'affaire devant les tribunaux si cette loi régionale venait à être adoptée, tandis que l'Unesco a averti que le parc pourrait perdre son classement au Patrimoine mondial.