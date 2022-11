Espagne : en plein automne, Barcelone placée en alerte sécheresse

Même si les prévisions de précipitations à moyen terme "ne sont pas mauvaises", le contexte "inquiétant" doit amener la population à changer ses habitudes pour ne pas gaspiller l'eau, a averti Patricia Plaja. "La Catalogne va être désormais confrontée à des périodes de sécheresse plus longues et plus intenses", a-t-elle insisté.

Après un été historiquement sec, l'Espagne vient de connaître son mois d'octobre le plus chaud depuis le début des relevés officiels, en 1961. Sur 2022, la pluviométrie est inférieure de 26% à la normale.

La sécheresse ne concerne pas que l'Espagne. En France, au 22 novembre, 48 départements restent concernés par une restriction au-delà de la vigilance sur au moins une partie du territoire, dont 23 en crise. Et 9 départements sont placés en vigilance.