Espagne : Pedro Sánchez reste Premier ministre après un accord contesté avec les indépendantistes catalans

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a été reconduit à son poste par le Parlement espagnol ce jeudi. Ne bénéficiant que d'une courte majorité, le socialiste a pu rester en poste grâce à un accord trouvé avec les indépendantistes catalans. Ces négociations ont provoqué une importante polémique en Espagne.

Un nouveau mandat pour Pedro Sánchez. Au pouvoir en Espagne depuis cinq ans, le socialiste, qui a prouvé ces dernières années sa capacité à survivre politiquement, a obtenu au Parlement les voix de 179 députés, un nombre supérieur à la majorité absolue fixée à 176. Cette investiture met fin à près de quatre mois de blocage depuis les élections législatives de l'été dernier et va permettre à Pedro Sánchez, 51 ans, de former un nouveau gouvernement avec ses alliés de la coalition d'extrême gauche Sumar.

La droite l'accuse d'avoir cédé aux indépendantistes pour se maintenir au pouvoir

Arrivé deuxième du scrutin de juillet, derrière son rival conservateur Alberto Núñez Feijóo, le Premier ministre a dû trouver un terrain d'entente ces dernières semaines avec plusieurs formations régionalistes, dont les voix étaient cruciales dans un Parlement très fragmenté. Les tractations avec le parti de l'indépendantiste catalan de Carles Puigdemont, chef de file de la tentative de sécession dans le pays en 2017, ont particulièrement fait polémique en Espagne.

Alors que ce dernier est en fuite depuis sept ans pour échapper à des poursuites judiciaires, Pedro Sánchez a promis une loi d'amnistie pour des centaines d'indépendantistes poursuivis par la justice, en échange du soutien des sept élus catalans. Le texte permettra ainsi à Carles Puigdemont de revenir en Espagne, sans risque de comparaître devant les tribunaux. Cette mesure va permettre de "refermer les blessures" ouvertes par la crise de 2017, a déclaré le Premier ministre, assurant vouloir garantir "l'unité de l'Espagne par la voie du dialogue et du pardon".

Sánchez, longtemps opposé à une telle disposition, est très critiqué par l'opposition après cet accord. À droite, le Parti popular (PP) accuse le socialiste de l'avoir concédée dans le seul but de se maintenir au pouvoir et agite le risque que l'Espagne ne se retrouve dans le viseur de l'Union européenne. À l'appel des conservateurs, des centaines de milliers de personnes sont descendues dimanche dans la rue à travers le pays pour dire "non" à cette mesure qui est rejetée, selon plusieurs sondages, par une majorité des Espagnols.