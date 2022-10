Espagne : Booking.com soupçonné de concurrence déloyale

La CNMC précise disposer désormais d'un délai maximum de 18 mois pour mener son enquête et prendre une décision définitive. Booking.com, créé en 1996 et dont le siège est aux Pays-Bas, a fait l'objet ces dernières années de plusieurs procédures pour "concurrence déloyale", intentées par des associations hôtelières, notamment dans l'Union européenne. Face à ces multiples procédures, le géant de la réservation en ligne avait dû revoir sa stratégie commerciale il y a plusieurs années, en permettant aux établissements de proposer des tarifs plus avantageux à la réception ou par téléphone.