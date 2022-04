Espagne : les indépendantistes catalans accusent Madrid d'espionnage "massif"

Selon ce rapport – rédigé par "Citizen Lab", un organisme canadien basé à l'université de Toronto et cité par le prestigieux magazine américain The New Yorker et le quotidien espagnol El Pais –, au moins 65 indépendantistes catalans ont été ainsi espionnés. Presque tous les piratages de téléphones se sont produits entre 2017 et 2020.