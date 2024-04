Espagne : Pedro Sánchez reste finalement Premier ministre, malgré l'enquête contre son épouse

Pedro Sánchez a finalement décidé de rester au pouvoir en Espagne. Ces derniers jours, le Premier ministre avait laissé planer la possibilité de démissionner, après l'ouverture d'une enquête préliminaire contre son épouse. Après quatre jours de retrait et de réflexion, il a choisi de poursuivre son mandat.

"J'ai décidé de continuer". Pedro Sánchez a pris quatre jours de réflexion avant d'annoncer sa décision au peuple espagnol. Il a finalement choisi de ne pas démissionner. Au pouvoir depuis 2018, le dirigeant socialiste de 52 ans a annoncé sa décision lors d'une "allocution institutionnelle" ce lundi en fin de matinée, prononcée depuis le palais de la Moncloa, résidence officielle du Premier ministre à Madrid.

Plusieurs jours de réflexion

Habitué des coups d'éclat et des coups de poker, Sánchez a sidéré l'Espagne en mettant mercredi sa démission dans la balance après l'annonce par un tribunal madrilène de l'ouverture d'une enquête préliminaire pour trafic d'influence et corruption contre son épouse, Begoña Gómez. "J'ai besoin de m'arrêter et de réfléchir" afin de décider "si je dois continuer à être à la tête du gouvernement", a-t-il écrit dans une lettre de quatre pages, publiée sur le réseau social X. Le Premier ministre espagnol a dénoncé, au cours de son allocution ce lundi, la "campagne de discrédit", dont procéderait l'ouverture de cette enquête contre sa femme.

Fait absolument inédit, Pedro Sánchez a depuis suspendu toutes ses activités publiques alors qu'il devait notamment lancer jeudi soir la campagne des élections régionales prévues le 12 mai en Catalogne, un scrutin à la portée nationale où son Parti socialiste espère chasser les indépendantistes du pouvoir. Scandant "Pedro, reste !", des milliers de sympathisants se sont réunis ce week-end devant le siège du Parti socialiste à Madrid pour demander au Premier ministre de ne pas quitter son poste.