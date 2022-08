Espagne : plus d’un millier d’investisseurs dans le cannabis portent plainte pour escroquerie

D’après les informations recueillies par l’AFP, les investisseurs ont tout d’abord réalisé des gains avant de ne plus avoir la possibilité de retirer des gains et de voir leurs comptes fermés dès le 11 juillet dernier. Avant de voir que le site internet de l’entreprise avait cessé de fonctionner deux jours plus tard, le 13 juillet.

Selon les estimations du cabinet, JuicyFields aurait fait près de 4500 victimes en Espagne, avec "des pertes moyennes de 6500 euros", mais pouvant aller dans certains cas jusqu'à 200.000 euros. La chute du marché des crypto-monnaies et le manque de nouveaux investisseurs auraient potentiellement entraîné la "faillite" de la société basée aux Pays-Bas, selon le cabinet Martinez-Blanco.