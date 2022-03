Espagne : près d'un millier de migrants entrent dans le pays en deux jours

Melilla - et l'autre enclave espagnole de Ceuta, située à près de 400 kilomètres plus à l'ouest - constituent les seules frontières terrestres de l'Union européenne sur le continent africain. Pour cette raison, elles font régulièrement l'objet de tentatives d'entrée de la part de migrants clandestins cherchant à rejoindre l'Europe. À Melilla, la frontière entre le Maroc et l'Espagne est matérialisée par une triple clôture grillagée d'une longueur d'environ 12 km. Comme celle de Ceuta, elle est équipée de caméras de vidéosurveillance et de miradors.