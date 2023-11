Espagne : 700 migrants secourus au large des Canaries, quatre morts

Fortement empruntée depuis quelques années en raison du durcissement des contrôles en Méditerranée, la route vers les Canaries, dangereuse et souvent meurtrière, a enregistré ces dernières semaines un afflux record de migrants. D'après les derniers chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, l'archipel a vu arriver 30.705 migrants entre le 1er janvier et le 31 octobre, soit plus du double du chiffre enregistré sur la même période de 2022.

Parmi eux, environ 6.000 migrants sont arrivés à El Hierro, une île devenue récemment la principale porte d'entrée en Espagne par la mer, les migrants cherchant à s'éloigner le plus possible des côtes africaines pour éviter les garde-côtes. Ce nombre d'arrivées, qui dépasse largement la capacité d'accueil de cette petite île de 268 km2, a obligé les autorités à transférer plusieurs centaines de migrants vers d'autres îles de l'archipel.