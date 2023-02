Espagne : des trains trop hauts pour les tunnels, la grosse bourde de la Renfe

Mais les dimensions indiquées par la Renfe sont fausses, ce dont le constructeur s'aperçoit à la conception. Le projet doit toutefois être repris du début, entraînant un retard - les trains devraient être livrés courant 2024 - et un surcoût probable, comparé aux 258 millions d'euros initiaux.

"On exige que la ministre trouve une solution le plus vite possible. On ne va pas toucher aux tunnels, ils sont comme ils sont. Qu’ils fassent un train qui passe dans les tunnels !", s'est insurgé Miguel Ángel Revilla. La ministre espagnole des transports, Raquel Sanchez, a rapidement limogé l’ancien responsable de la gestion du matériel de Renfe au moment de l’adjudication des nouveaux train, ainsi que le chef de l'inspection et de la technologie des voies.