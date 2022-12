Espagne : un projet de loi adopté pour la création d'un "congé menstruel"

Désormais, le texte va devoir être voté par le Sénat et revenir à la Chambre des députés si jamais il a été modifié lors de son passage par la chambre haute, avant de devenir possiblement une loi. "Cette législature est une législature de conquêtes féministes", s'est félicité, devant les députés, la ministre de l'Égalité, Irene Montero, du parti de gauche radicale Podemos. "Nous reconnaissons la santé menstruelle comme faisant partie du droit à la santé et nous combattons la stigmatisation et le silence", a-t-elle ajouté.