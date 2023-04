Espagne : une pizza flambée met le feu au restaurant, deux morts et dix blessés

Dix ambulances et 12 pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Mais malgré la rapidité de leur action grâce à la proximité de leur caserne, située à environ 400 mètres du lieu du sinistre, la violence des flammes était telle que deux personnes ont perdu la vie, dont l'un des serveurs d'après la presse espagnole. Parmi les dix blessés dans l'incendie, six "ont été transférés dans un état grave vers différents hôpitaux de Madrid", a précisé Montse Marcos, l'un des responsables du service des Urgences Samur de la capitale espagnole. Parmi eux, la femme d'un client, qui raconte : "Le feu était près de l'entrée, donc les personnes situées près de la sortie ont quitté les lieux, mais toutes celles que les flammes ont bloquées ont dû se protéger à l'arrière du bâtiment en attendant les secours." Sur Instagram, l'équipe du restaurant a partagé ses plus "sincères condoléances" aux familles des victimes et un "prompt rétablissement" aux blessés. Une enquête de la police nationale a été ouverte à la suite de ce drame.