Connu pour son activisme pro-masque, un Estonien devient conseiller ministériel... à 19 ans

Les médias soulignent qu'avec ses nouvelles fonctions, le jeune homme touchera chaque mois 2025 euros. Un salaire correct, que des articles comparent à celui touché au minimum par un enseignant en Estonie, de l'ordre de 1750 euros. La ministre de l'Éducation et de la recherche, Kristina Kallas, a fait savoir qu'elle considérait son nouveau collaborateur davantage comme un assistant, ne le désignant pas comme son "conseiller". Ce choix, souligne-t-elle, "montre que nous ne valorisons plus seulement une carrière ou un cursus scolaire, mais aussi l'activisme et l'engagement".