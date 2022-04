Alexanda Kotey, l'un des "Beatles" de Daech, condamné à la perpétuité aux États-Unis

L'un des membres d'un groupe de ravisseurs du groupe État islamique (EI), baptisés les "Beatles", a été condamné vendredi 29 avril à la prison à perpétuité par un tribunal fédéral aux États-Unis. Désormais âgé de 38 ans, Alexanda Kotey avait plaidé coupable en septembre. Ce dernier avait reconnu sa responsabilité dans la mort de quatre otages américains en Syrie et, plus largement, dans l'enlèvement et la torture d'une vingtaine d'Occidentaux.

Alors qu'il était jugé dans le tribunal d'Alexandria, près de Washington, les proches des victimes ont pris la parole face à l'accusé. "Vous avez enlevé, torturé et participé aux meurtres de personnes bonnes et innocentes, et vous devrez désormais vivre avec ça toute votre vie", leur a notamment lancé Bethany Haines, fille de l'une des victimes britanniques.