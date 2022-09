11-Septembre : 3 photos passées à la postérité racontées par leurs auteurs

"Il y avait un énorme grondement, comme un train, et à travers les immeubles, j’ai pu voir un impressionnant nuage de fumée et de poussière d’avancer. Les gens essayaient de s’en échapper. La première tour était en train de s’effondrer." Quand le photographe de l’AFP Stan Honda - auteur de plusieurs clichés retentissants de l'événement - découvre de ses yeux le chaos de Manhattan, il ne sait pas qu’un deuxième avion a été précipité dans le WTC. Alors qu’il tente de s’approcher, il aperçoit une foule terrorisée courir dans le sens opposé. "J'étais près du hall d'entrée d’un bâtiment. Un officier de police tirait les gens à l'intérieur pour les éloigner du danger. Je suis moi-même rentré et, d’un seul coup, tout a été plongé dans le noir pendant plusieurs minutes", détaillait-il dans un texte posté sur une page Facebook de l’AFP à l’occasion des dix ans du 11-Septembre.

"Une femme est alors arrivée, complètement recouverte de poussière. On pouvait voir qu'elle s’était bien habillée pour le travail. Pendant une seconde, elle s’est tenue là, dans le hall de l’immeuble. J’ai pris une photo d’elle avant que le policier ne commence à diriger tout le monde vers un lieu plus sûr." Son one-shot, connu sous le nom de "The Dust Lady ("la Dame poussière"), qui illustre parfaitement le chaos vécu ce jour-là, allait lui aussi faire le tour du monde. Identifiée plus tard comme Marcy Borders, une employée de la Bank of America, la "Dust Lady" est finalement décédée en 2015 des suites d’un cancer de l’estomac.