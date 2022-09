États-Unis : 3 mois après la tuerie d'Uvalde, une rentrée sous haute sécurité

Après la tuerie, les cours n'avaient pas repris et la rentrée a été décalée d'un mois pour préparer au mieux l'accueil des élèves encore traumatisés. Le bâtiment où la fusillade a eu lieu n'est plus utilisé et le retour en classe était donc organisé dans d'autres locaux scolaires, situés à un kilomètre de là.

Pour rassurer les familles et renforcer les conditions de sécurité, l'école Robb Elementary a déployé un important dispositif : parmi elles, une clôture pour délimiter les limites de l'école et filtrer à distance les personnes pouvant accéder à l'établissement, des caméras de surveillance et plusieurs patrouilles de sécurité. L'école élémentaire a aussi indiqué la présence de conseillers en santé mentale et d'agents de sécurité.