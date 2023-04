États-Unis : 4 morts et une vingtaine de blessés suite à des tirs lors de l'anniversaire d'une adolescente

Ce tragique fait divers interroge une fois encore sur le sujet des armes outre-Atlantique. La presse anglophone rappelle notamment que le gouverneur local "est un fervent partisan des droits du deuxième amendement, celui de garder et de porter des armes" et qu'il avait l'an passé "signé une loi abolissant l'obligation en Alabama d'obtenir un permis pour porter une arme de poing dissimulée en public".

Depuis le début de l'année, plus de 140 tueries de masses sont à déplorer aux États-Unis. Samedi soir, alors que l'Alabama était endeuillé, d'autres tirs ont fait au moins deux morts et quatre blessés dans un parc de Louisville, dans le Kentucky cette fois. Le pays dénombre sur son sol plus d'armes individuelles que d'habitants : un adulte sur trois en possède a minima une, tandis qu'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme.