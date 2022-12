États-Unis : 59 morts après le "blizzard du siècle", des "inondations dangereuses" redoutées

"C'est clairement le blizzard du siècle". Ces mots de la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, suffisent à comprendre l'intensité et la violence de la tempête de neige qui a récemment frappé les États-Unis. Importantes chutes de neige, vent glacial, baisse brutale des températures... Même dans les régions habituées aux hivers difficiles, les intempéries ont fait des ravages, au point que les équipes de secours se sont parfois elles-mêmes retrouvées bloquées. Au moins 59 personnes ont ainsi succombé à ces conditions extrêmes, ont indiqué les autorités. Et le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures, au fur et à mesure de la progression des secours dans les zones sinistrées.