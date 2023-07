À cause d'une faute de frappe, des millions d'e-mails de l'armée américaine transférés par erreur vers le Mali

Pour cause, ce dernier SOS a été lancé juste avant que le contrat de gestion du domaine de Johannes Zuurbier, qui courrait sur dix ans, ne prenne fin et que le contrôle ne soit transféré dès ce lundi 17 juillet au gouvernement malien, qui a fortement renforcé ses liens avec la Russie ces dernières années. Bamako pourrait donc mettre la main sur de très nombreuses informations sensibles américaines.

Face au risque, le Pentagone s'est dit "conscient de ce problème" et a assuré "prendre au sérieux toutes les divulgations non autorisées d'informations contrôlées relatives à la sécurité nationale ou d'informations contrôlées non classifiées", a fait savoir son porte-parole, le lieutenant-colonel Tim Gorman. "Le département continue de fournir des directives et des formations au personnel" pour renforcer la sécurité de leur messagerie, a-t-il assuré auprès du Financial Times.