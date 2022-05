À cause de la sécheresse, un corps dans un tonneau apparait à la surface d'un lac

Et si la sécheresse permettait de résoudre un meurtre ? L'épisode historique qui sévit dans l'Ouest américain réserve son lot de surprises : un squelette remontant aux années 1980 a été trouvé dans un fut métallique sur la rive asséchée d'un lac artificiel proche de Las Vegas. D'autres découvertes macabres pourraient suivre, prévient la police locale.

C'est dans le Lac Mead, plus grand réservoir d'eau des États-Unis, situé entre le Nevada et l'Arizona et dont le niveau a considérablement diminué sous l'effet d'une sécheresse chronique, que le corps a été trouvé dimanche par des plaisanciers, dans un bidon rouillé prisonnier de la boue. En se fondant sur des effets personnels trouvés dans le fut avec le corps, la police de Las Vegas estime qu'il s'agit d'une personne tuée dans les années 1980. Ni les causes de la mort, ni la nature des objets n'ont été dévoilés par les enquêteurs, qui doivent encore identifier la victime.