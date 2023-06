États-Unis : l'homme "aspiré" par un réacteur d'avion s'est suicidé, selon le médecin légiste

Ce type d'événements n'est pas inédit aux États-Unis. La semaine dernière, la compagnie aérienne Piedmont Airlines avait été condamnée à une amende de plus de 15.000 dollars par l'agence fédérale chargée de la prévention des accidents du travail (OSHA), pour sa responsabilité dans l'accident mortel d'un agent aéroportuaire, survenu un an plus tôt dans des circonstances similaires.