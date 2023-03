Affaire Stormy Daniels : Donald Trump nie tout "délit" lors de son premier meeting de campagne

"Le procureur de New York, sous les auspices et la direction du ministère de l'injustice à Washington DC" mène une enquête pour "quelque chose qui n'est ni un crime, ni un délit, ni une liaison", a affirmé Donald Trump devant ses partisans, dénonçant une nouvelle fois une "chasse aux sorcières". Celui qui a déclaré vouloir briguer un nouveau mandat en 2024, s'est attiré des applaudissements nourris en s'en prenant au procureur de Manhattan, Alvin Bragg, en charge de l'enquête, et de ses collègues, les qualifiant de "maniaques de gauche radicale". Le 21 mars, il avait déjà tenté, en vain cette fois, de mobiliser une marée de partisans dans les rues de Manhattan pour s'opposer à ce qu'il avait présenté comme une arrestation imminente, qui n'a finalement pas eu lieu.