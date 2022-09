États-Unis : un pasteur noir arrêté alors qu'il arrosait les plantes de son voisin

Un officier demande à Jennings sa carte d’identité, ce qu'il refuse car il ne commettait pas de crime. Moins d’une minute et demie plus tard, alors que le pasteur tente de téléphoner, les officiers lui passent les menottes, selon les images de la caméra.

Après l’arrestation, la police parvient à localiser la voisine qui avait prévenu de la présence d'un individu suspect. Sauf qu'en voyant le pasteur menotté, elle fait volte-face. "Il habite juste là et il arrosait leurs fleurs. C’est probablement de ma faute", explique-t-elle. Peu après, l'épouse du pasteur arrive et fournit à l’officier son identification. Michael Jennings sera malgré tout arrêté et inculpé, bien que les accusations aient ensuite été rejetées en juin par un juge municipal, selon un média local.